Rakuten s'allie au géant chinois JD.com pour déployer des drones de livraison au Japon

JD.com opère déjà un service de livraison autonome en Chine

Rakuten va exploiter les engins de JD.com

Source : The Japan Times

C'est l'histoire d'une rencontre entre deux géants de l'e-commerce asiatique.etse sont rapprochés pour donner un gros coup d'accélérateur à la livraison sans conducteur, afin de réduire les coûts relatifs à la gestion du « dernier kilomètre ».Pour l'entreprise japonaise, il s'agit de poursuivre les efforts entamés en 2016. En effet, elle avait alors lancé, son service de livraison autonome, qui fait encore aujourd'hui l'objet de tests au sein de plusieurs sociétés. Mais la firme entend à présent profiter de la législation plus souple concernant les drones, introduite par le gouvernement japonais en septembre dernier.De son côté, JD.com va pouvoir apporterdans le domaine. Car l'entreprise chinoise exploite déjà son service de livraison sans conducteur, depuis 2016. Ainsi, ses drones sont actifs dans plusieurs provinces en Chine et ses petits véhicules autonomes terrestres sont utilisés dans certains campus universitaires et parcs de bureaux.Le rapprochement des deux géants de l'e-commerce va alors donner naissance à unesur le territoire japonais. Rakuten pourra ainsi intégrer les drones et les robots terrestres de JD.com dans les services proposés à ses clients.Dans le détail, les engins volants conçus par l'entreprise chinoise mesurent 160 cm de long sur 60 cm en hauteur, pèsent cinq kg et peuvent transporter leur marchandise sur 16 km. Quant aux véhicules autonomes, leurs dimensions sont les suivantes : 171 x 75 x 160 cm. Ils peuvent atteindre une vitesse maximale de 15 km/h. Les expérimentations devraient débuter en avril prochain.