De votre mairie jusqu'à Washington, qui contrôle vraiment vos données biométriques ?

Un passeport biométrique contient une puce RFID conforme à la norme ICAO 9303 de l'Organisation de l'aviation civile internationale. Cette dernière embarque votre état civil, une photographie numérique et deux empreintes digitales (principalement les index). Elle intègre aussi un certificat cryptographique permettant de vérifier l'authenticité du document.

La puce ne livre pas ses données à n'importe quel lecteur. Elle s'appuie sur deux protocoles de protection. Le BAC (Basic Access Control) protège les données d'état civil. L'EAC (Extended Access Control) rajoute une autorisation supplémentaire pour pouvoir accéder à vos empreintes. Le terminal de lecture doit prouver qu'il est habilité avant que la puce transmette quoi que ce soit.

En revanche, la puce ne chiffre pas les données au sens strict. Elle contrôle l'accès. Une fois l'autorisation accordée, les informations transitent en clair entre la puce et le terminal. Précisons aussi que les données sur la puce ne sont que des copies.