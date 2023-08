Ce fabricant de domotique décide de couper ses appareils, et voilà ce qu'il se passe

British Gas a annoncé en 2022 son intention de quitter le marché de la domotique et donc de mettre fin à sa marque Hive sous sa forme actuelle. Certains des appareils les plus récents continueront de fonctionner jusqu'en 2025, mais d'ici là, ils deviendront peu à peu inopérants.

La fonction de détection du Hub 360 a été coupée en décembre dernier, et tout ce qui est HomeShield, Wifi Boiler IQ ou encore Hive View cessera de fonctionner le 1er août 2025. Certains utilisateurs n'ont visiblement pas compris ce que Hive entendait par arrêt, et la marque a donc précisé les choses dans des propos rapportés par T3.

« [L'appareil concerné] ne se connectera plus aux serveurs Hive et cessera donc de parler à vos autres appareils Hive. Vous ne pourrez contrôler aucun de vos appareils via l'application. »

À l'horizon 2025, Hive deviendra une entreprise spécialisée dans la conception et l'installation d'appareils durables tels que des bornes de recharge pour les véhicules électriques ou des pompes à chaleur. La firme dit avoir de grands projets pour « rendre les maisons plus économes en énergie et moins chères à exploiter ». L'idée est donc de basculer sur des technologies tendant vers la neutralité carbone.