Flashstor : les NAS 100 % SSD de chez ASUSTOR

Esthétiquement parlant, les deux Flashstor sont pratiquement identiques l'un à l'autre. Pour ses premiers modèles, ASUSTOR s'est reposée sur une même base avec, au cœur, un processeur Intel Celeron N5105 qui peut sembler un peu léger pour de telles machines.

Il est épaulé par 4 Go de RAM DDR4-2933 (extensible à 16 Go), et comme de nombreux autres NAS de la marque, les Flashstor disposent d'une sortie HDMI 2.0b, d'une prise S/PDIF pour un son de qualité, et prennent en charge le Wake on LAN. En revanche, alors que le FS6706T intègre deux ports RJ45 2,5 GbE, le FS6712X est plus musclé avec un unique port, mais en 10 GbE.