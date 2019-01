Le nouveau SSD 1To NVMe de Western Digital ne coûterait que 250$

Plus rapide et moins cher, l'équation parfaite

Source : Techradar

Sobrement nommé, le dernier SSD en date deaffiche une vitesse de lecture séquentielle de 3450 Mo/s et une vitesse d'écriture pointant à 3000 Mo/s. Mieux encore, le modèle 1 To sera vendu pour seulement 249$ (soit environ 219€). C'est bien mieux que la précédente version dequi était vendue 399$ pour un rendement sensiblement inférieur.Si le prix est encore un peu trop élevé pour certains clients, la marque met à disposition des exemplaires moins onéreux. Ainsi, le256 Go est à 79$ (environ 70€), le 512 Go affiche 129$ (soit 113,50€) et le fameux 1 To est vendu 249$. En février, une version 2 To sera également mise en vente à 499$ (environ 439€).frappe donc un grand coup puisque sonest à la fois plus performant et plus abordable que son principal concurrent, le SSD 970 Pro fabriqué par Samsung. Ce dernier est vendu à plus de 350€ dans sa version 1 To, pour 3500 Mo/s en lecture et 2700 Mo/s en écriture.