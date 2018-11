SSD NVME Samsung 970 Evo - 500 Go à 109€ au lieu de 169€ pour le Black Friday

Leà 109€ est un disque SSD de 500 Go interne, à installer dans votre ordinateur. La technologie SSD permet d'améliorer la rapidité de lecture et d'écriture des fichiers avec un débit de 3500 Mo/s en lecteur et 2500 Mo/s en écriture. Les temps de chargement dans les applications sont sensiblement améliorés. Le disque bénéficie également d'un contrôleur de pointe et de diffuseur de chaleur pour optimiser les performances du SSD durant l'utilisation. Vos données sont sécurisées en temps réel par un moteur de cryptage intégré sur le composant.