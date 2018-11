⚡ Bon Plan : SSD Crucial MX500 1To à 162 €

Vitesse, fluidité et grande capacité de stockage

Avec sa capacité de stockage de 1 To, il vous sera possible d'y installer votre système d'exploitation, qui démarrera alors en un quart de seconde, mais aussi un bon nombre de jeux vidéo et de logiciels ! Le SSD MX500 de format 2.5" transforme littéralement votre PC en bête de compétition, avec sa vitesse de lecture séquentielle de 560 Mo/s et sa vitesse d'écriture de 510 Mo/s, tous les programmes s'exécutant via le SSD seront bien plus fluides, rapides et réactifs.