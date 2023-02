ASRock lance une carte d'extension SSD PCIe 5.0 pour des débits jusqu'à 16 Go/s

Les quatre emplacements M.2 sont inclinés de pratiquement 45 degrés et peuvent accueillir des SSD en 2242, 2260, 2280, 2580, 22110 et 25110 où le premier nombre est la largeur du SSD et le second, sa longueur. Notez que le SSD peut être simple ou double face, ASRock ayant disposé pour chaque M.2 une bande de dissipation thermique sur le PCB.