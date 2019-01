Western Digital annonce le WD Black SN750, un SSD haute performances pour les joueurs

Un disque SSD compact et très rapide en lecture et en écriture



Les joueurs le savent bien : la vitesse duest essentielle pou charger rapidement les jeux et les éléments graphiques qui le composent. Depuis quelques temps, lessans boitiers remplacent les disques SSD 2,5 pouces plus classiques. Ils sont à la fois plus petits et plus rapides, offrant des performances idéales pour les gamers.présente aujourd'hui son dernier modèle, le SSD NVMe WD Black SN750 . Disponible en 250 GO, 500 Go, 1 To et 2 To de stockage, il offre des vitesses en lecture de 3 470 Mo/s en lecture sur les deux premiers modèles et de 3 000 Mo/s pour les deux plus grosses capacités.Le constructeur a intégré également un dissipateur thermique sur son composant, afin de conserver de hautes performances sans surchauffer lors d'une utilisation plus intensive.Conçu pour les joueurs, il peut être également utilisé dans d'autres domaines nécessitant une grandede traitement. Le composant peut effectuer jusqu'à 515 000 opérations en lecture aléatoire et 560 000 en écriture aléatoire et sera à l'aise dans la manipulation de fichiers très lourds comme des vidéos 4K ou 8K pour les professionnels de l'image.Le SSD NVMe WD Black SN750 est accompagné d'un tableau de bord à installer sur son PC. Il permet notamment d'activer le «», supprimant les fonctions basse consommation afin de libérer toute la puissance du disqueLe disque est disponible dès à présent sur le site du constructeur à partir de 99$ pour la version 250 Go. Les déclinaisons 500 Go et 1 To sont elles disponibles à 139€ et 269€. La version 2 To n'est quant à elle pas encore proposée à la vente.