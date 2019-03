Avec des débits de 1480 Mo/s en écriture, les nouvelles cartes CFexpress de Sony décoiffent

Une technologie pourtant bien connue

Comme le rappelle Engadget , Les formats SD ont de plus en plus de mal à fournir des débits suffisamment élevés pour suivre les évolutions techniques observées sur les modèles d'appareils photo haut de gamme. C'est justement là que le nouveau format de Sony intervient. En termes de performances, il se place à mi-chemin entre les standards grand public et les solutions utilisées par les professionnels.Basées sur du, comme les nouveaux supports SD Express et Micro SD Express, les cartes CFexpress de Sony se différencient en adoptant un format(CF) plus large. Ces dernières peuvent ainsi profiter de débits théoriques, en lecture et en écriture, largement plus élevés que les dernières cartes SD, qui doivent se contenter de débits de 985 Mo/s. Un chiffre déjà très honorable.En l'état, seuls les SSD SATA NVMe utilisés sur les caméras professionnels (RED ou Arri, par exemple) sont en mesure de faire mieux que les cartes CFexpress de Sony sur le terrain des vitesses de transferts. Et pour cause, ces derniers atteignent le cap des 3000 Mo/s.Engadget indique que les Nikon Z6, Z7 et les Panasonic S1 et S1R seront parmi les premiers modèles d'appareils photos capables de prendre en charge les nouvelles cartes du géant nippon. Pas sûr toutefois qu'ils soient en mesure d'exploiter les vitesses maximales permises par ces cartes CFexpress, attendues en versions 128, 256 et 512 Go. Sony n'a pas encore dévoilé de prix ou de date de lancement précis pour ses nouveaux produits.