Un hacker fait fuiter des milliers de documents de recherche scientifique sur les coronavirus

Coronavirus et guerre contre les Paywalls

Rendre la recherche sur les coronavirus accessible à tous

Plus de 5 000 documents de recherche sur Reddit

Source : FreeThink

Le numérique tient une place importante dans la lutte contre le COVID-19, que ce soit à travers la mise à disposition de la puissance de calcul d'ordinateurs personnels , ou par le développement de projets de traçage numérique . Les hackers sont alors au rendez-vous... Et parfois pour la bonne cause !La pandémie mondiale du COVID-19 continue de faire de nombreuses victimes partout dans le monde et nous contraint à revoir nos modes de vie. Du côté de la recherche, plusieurs pistes sont exploitées et les scientifiques travaillent ardemment à trouver un vaccin . Or malgré les sous-effectifs et le peu de moyens à leur disposition, tous ne travaillent pas dans une totale collaboration.En cause ? Les, notamment, ces barrières numériques qui apparaissent sur les sites internet pour vous contraindre à vous abonner, ou à payer pour lire un article. En effet, il en existe également sur les sites scientifiques sur lesquels sont publiés les résultats de recherche. Un système qui offre une marge bénéficiaire de 35 à 40 % pour les principaux éditeurs.Selon les éditeurs, le système de Paywall permet avant tout de rémunérer les chercheurs et de les protéger de la corruption : ils peuvent ainsi écrire sur ce qui les passionne, et non pas sur ce qui se vend le mieux. Néanmoins, ces blocages sont une forte source d'inquiétude pour les chercheurs et soignants des pays en développement, qui ne peuvent pas accéder à de nombreux articles scientifiques.Aussi des hackers, comme Shrine, pensent que les documents de recherche sur les coronavirus qui ont précédé le COVID-19 doivent être accessibles librement au public. Ces documents contiennent de précieuses informations qui pourraient aider les chercheurs du monde entier, et le fait qu'ils soient payant limite les capacités de la recherche scientifique mondiale.Shrine trouvait donc ridicule que ces données soient cachées derrières des, sachant que les contribuables financent la recherche. Se faisant Robin des Bois numériques, il a téléchargé plus de 5 000 documents de recherche sur les coronavirus , édités depuis 1968, via le site internet controversé Sci-Hub, et les a déposés en libre accès sur Reddit ».En parallèle, le hacker a lancé un appel aux maisons d'édition, à travers une pétition. Il y réclame la suppression desqui limitent la recherche sur le COVID-19. En réponse, les éditeurs ont libéré plus de 32 000 documents de recherche sur le coronavirus, alors que quelques milliers seulement étaient auparavant en accès libre.