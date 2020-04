Donald Trump met ses menaces à exécution et gèle la contribution américaine à l'OMS

© FlickR / Gage Skidmore

L'OMS est coupable de la propagation du virus selon Trump

« Pas le moment »

Source : Le Monde

Lors d'une conférence de presse, le 7 avril dernier, le président américain s'en prenait à l'organisation de l'ONU , lui reprochant une mauvaise gestion de la pandémie de COVID-19, et des liens trop étroits avec la Chine.C'est une nouvelle fois en s'adressant aux journalistes depuis la Maison Blanche que Donald Trump a annoncé la nouvelle : «».Selon le président des États-Unis, l'OMS a tardé à agir en déclarant l'état de pandémie mondiale le 30 janvier et pas plus tôt. En outre, l'opposition de l'organisation non gouvernementale à la fermeture des frontières américaines pour la Chine aurait causé la perte de «» de vies selon Trump. Ce dernier reproche également à l'OMS de ne pas avoir incriminé la Chine pour les chiffres controversés concernant la létalité du COVID-19 et avoir au contraire félicité le pays pour sa gestion de la crise.Plus important financeurs de l'OMS, Trump assure dans son communiqué que les États-Unis donnent entre «» à l'organisation, quand la Chine contribue annuellement à hauteur de «».Toutefois, outre la crise sanitaire actuelle,souligne que la politique de Trump s'inscrit dans une tendance du Parti républicain qui s'oppose farouchement aux organisations comme l'OMS, pour laquelle le président des États-Unis avait déjà demandé des coupes budgétaires, requêtes jusque là ignorées par le Congrès. Pour Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU , «». Selon lui, l'OMS est «», le rôle qu'a joué chacun dans la gestion de la pandémie pourra quant à lui être étudié lorsque cette dernière sera effectivement passée.De son côté, Donald Trump a largement minimisé la situation jusqu'au début du mois de mars, en comparant le coronavirus à la grippe, en assurant que les églises seraient remplies pour Pâques, et en refusant d'admettre la moindre part de responsabilité dans la propagation du virus aux États-Unis, pays désormais le plus touché au monde avec plus de 614 000 cas confirmés et près de 27 000 décès.L'annonce du président américain est survenue le jour même où l'OMS a réalisé son premier « vol de solidarité » en Éthiopie afin d'apporter du matériel médical pour tout le continent africain.