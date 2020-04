France 2 : un QR code en plein JT pour poser vos questions autour du Covid-19

Capture d'écran (© France 2 / Alexandre Boero pour Clubic)

Des questions relayées dans les JT de 13h et de 20h

Capture d'écran vidéo (© France 2 / Alexandre Boero pour Clubic)

Une plateforme dédiée sur le site de Franceinfo

Capture d'écran (© France 2 / Alexandre Boero pour Clubic)

Source : France Télévisions

S'il vous arrive de regarder la télévision aux heures de grande écoute, et plus particulièrement les journaux télévisés, vous avez sans doute remarqué que la ligne éditoriale de ces derniers est quasi-intégralement (si ce n'est exclusivement) dédiée au coronavirus , et ce depuis plusieurs semaines. Alors, certains diffuseurs font preuve d'imagination pour essayer de faciliter l'interaction avec leur public en mettant en place des mécanismes qui leur permettent de participer. C'est le cas de France Télévisions qui a lancé le questionnaire #OnVousRépond, accessible depuis son smartphone en scannant un QR code qui apparaît à l'écran.L'opération lancée par France TV prend place a démarré le lundi 6 avril et occupe depuis quelques minutes dans chacun des JT de 13h et de 20h de France 2. Elle permet désormais, quotidiennement, aux téléspectateurs, internautes et auditeurs de poser des questions à la rédaction du groupe en lien, évidemment, avec le Covid-19.Ici, l'innovation réside dans le fait qu'un QR code est inséré à l'antenne, en bas à droite de l'écran qui redirige le téléspectateur, une fois le QR scanné avec son smartphone, vers un formulaire de France Info, #OnVousRépond. Il n'est donc pas nécessaire de rechercher cette page sur Internet ni de taper son URL.Ce mercredi 8 avril était par exemple posée la question «» Si certaines réponses sont données directement à l'antenne, dans le journal de 13h ou dans le 20h, l'essentiel de l'opération se déroule sur la page Web dédiée #OnVousRépond, via laquelle une question peut être posée en fournissant un nom ou pseudonyme, ainsi que sa commune ou son département de résidence.La rédaction regroupe également les questions les plus fréquentes sur le confinement, sur la maladie ou sur le travail pendant la crise sanitaire sur cette page . Sur la droite, un encart fait apparaître les questions (et réponses) les plus récentes. Poser une question ne nécessite pas la transmission de données personnelles. Il suffit de poser une question et de renseigner un pseudo. Il est possible également de joindre une photo à sa demande.Si ce mode d'interaction n'est pas une première, France Télévisions ne cache pas étudier la possibilité de l'utiliser à nouveau, «».