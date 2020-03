Pendant l'arrêt des compétitions sportives, un tournoi sur FIFA 20 réunit 128 clubs de foot

Un tournoi caritatif

La France bien représentée

Source : FIFA

Que faire pendant le confinement ? Cette question, que des milliards de personnes se posent désormais, concerne également les clubs de football. Ceux-ci sont en effet presque tous à l'arrêt dans le monde, à l'exception des équipes du championnat... biélorusse.Dans ce contexte, le club anglais de Leyton Orient, pensionnaire de quatrième division, a eu l'idée de créer un grand tournoi de football virtuel, sur le jeu. Sur Twitter, il a donc lancé un appel, qui a eu un écho considérable : pas moins de 128 participants ont répondu présent, venant d'Europe, d'Afrique, d'Amérique du Nord, ou encore d'Océanie. La FIFA elle-même - l'organisation - a relayé l'initiative sur son site Depuis dimanche dernier, les équipes prennent part à des matchs à élimination directe. Elles doivent être représentées par un joueur unique, qui peut être un membre de leur effectif, de leur personnel ou un supporter, et qui doit jouer avec les couleurs de son club. Les règles sont les suivantes : 6 minutes par mi-temps et « mode 85 » activé (tous les avatars virtuels sont dotés d'une note de 85).Pour joindre l'agréable à l'utile, Leyton Orient a décidé de profiter de cette compétition pour faire un appel aux dons. Les sommes récoltées serviront majoritairement à venir en aide aux clubs britanniques en difficulté financière, en raison des restrictions actuelles, mais également à soutenir la lutte contre le Covid-19.Parmi les clubs français engagés, au nombre de sept, certains ont choisi de miser sur des joueurs expérimentés. C'est le cas du FC Nantes, représenté par Bruce Grannec, sacré trois fois champion du monde deet aujourd'hui streameur, youtubeur et présentateur TV.Les équipes de l'Hexagone ont jusqu'à présent plutôt fait bonne figure, puisque six d'entre elles ont réussi à passer le premier écueil (seul Marseille a connu une élimination précoce). Et parmi elles, Angers a même signé une victoire éclatante, sur le score de 10-0 (!), grâce au joueur professionnel Nathan « Sneaky » Nayagom. Rendez-vous le 3 avril pour la finale ?