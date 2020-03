Coronavirus : deux équipes de Liga espagnole s'affrontent sur FIFA 20 faute de pouvoir jouer

Lire aussi :

FIFA 20 comme roue de secours

L'Espagne en confinement

Muchisimas gracias a las mas de 60.000 personas que han estado hoy en el directo con nosotros. Espero que os hayamos entretenido un poco y os hayáis echado unas risas. Sois grandes!! 👏🏻👏🏻👏🏻 — Sergio Reguilón (@sergio_regui) March 15, 2020

Nos hemos llevado el derbi virtual. Muy contento por el gol de la victoria 😂😉💚 @RealBetis

Espero que hayáis disfrutado. Así el #quedateencasa se hace más ameno.

Un abrazo a todos 😘 — Borja Iglesias (@BorjaIglesias9) March 15, 2020

Source : Eurogamer

Le derby sévillan entre le FC Sevilla et le Real Betis n'a pas pu se jouer suite à la suspension du championnat espagnol, conséquence de l'épidémie de coronavirus. Pour consoler les fans, deux joueurs, un de chaque équipe, se sont affrontés sur FIFA 20, au cours d'une partie diffusée sur Twitch L'attaquant du Real Betis, Borja Iglesias, et le défenseur du FC Sevilla, Sergio Reguilón, ont donc lancé un match entre les deux équipes sur FIFA 20, faute d'avoir pu se croiser sur les terrains de Liga comme initialement prévu dimanche dernier. Pour en faire profiter les « hinchas », ils ont retransmis la rencontre en direct sur la plateforme de streaming Twitch, répondant d'une belle audience puisque plus de 60 000 spectateurs étaient réunis, virtuellement, pour l'occasion.Le match fut long, ce qui a permis aux deux joueurs d'inscrire beaucoup de buts. Résultat final : 6-5 pour le Real Betis Sevilla, notamment grâce à un dernier but de... Borja Iglesias, qui s'est donc adjugé la victoire via son avatar virtuel. Si vous cherchez à vous occuper, l'intégralité du match est disponible en replay ci-dessous.Sur Twitter, Sergio Regilón s'est montré bon joueur après la défaite. «», a-t-il publié.[ l'équivalent du hashtag #restecheztoi en France, ndlr. ]», a commenté de son côté Borja Iglesias.L'Espagne est le pays d'Europe le plus touché par l'épidémie de coronavirus après l'Italie. Le premier ministre a ordonné le confinement de la population dès vendredi dernier. Comme en France depuis quelques heures, il est strictement interdit de sortir de chez soi sauf exception, des amendes étant infligées aux contrevenants. Les habitants doivent donc trouver comment s'occuper. Les amateurs de gaming peuvent peut-être s'inspirer de notre sélection de jeux console à essayer pendant la période de confinement pour se donner des idées.