Des jeux de société à imprimer gratuitement pour s'occuper pendant le confinement

Si vous êtes confiné(e) avec vos enfants, vous vous demandez peut-être comment trouver de nouvelles façons les occuper. Et si vous vivez seul(e), vous cherchez peut-être également de nouvelles sources de distraction… L'entreprise française Asmodee vous propose une unique réponse à ces interrogations : les jeux de société.

L'éditeur de jeux de société Asmodee pense à ceux qui ne savent plus comment faire passer le temps durant le confinement. L'entreprise a ainsi mis en ligne gratuitement plusieurs PDF à imprimer, pour jouer chez soi à quelques-uns de ses plus célèbres jeux. Pour divertir les enfants, mais pas seulement.

13 jeux en version démo

L'éditeur a en effet lancé l'initiative « Print & Play ». Le principe : des déclinaisons de ses « jeux les plus populaires », en PDF, à télécharger gratuitement et à imprimer. À l'heure actuelle, le site propose 13 titres, et Asmodee promet d'en ajouter régulièrement au cours des prochaines semaines.

N'espérez toutefois pas profiter d'une version complète des jeux disponibles. Il ne s'agit que d'extraits, de surcroît adaptés au support papier, permettant de découvrir les créations. Et l'idée est probablement de donner envie aux joueurs reclus chez eux d'acheter les versions physiques, une fois le confinement levé.