Orange a augmenté le débit de toutes ses offres fibre... gratuitement

Des débits jusqu'à 5 fois plus rapides

Download : 300 Mbps (100 Mbps auparavant)

Upload : 300 Mbps (100 Mbps auparavant)

Download : 1000 Mbps (200 Mbps auparavant)

Upload : 300 Mbps (100 Mbps auparavant)

Download : 1000 Mbps (500 Mbps auparavant)

Upload : 300 Mbps (200 Mbps auparavant)

Speedtest du jour: le débit d'upload de ma Fibre Jet est maintenant à 300Mbs 👍#Orange pic.twitter.com/AW8cDUWJCl — Rémi Lachapelle (@lachape_one) 1 juillet 2018

Modifié le 11/07/2018 à 15h04

Remarquée par de nombreux abonnés sur les réseaux sociaux depuis plus d'une semaine maintenant et sur les forums de lafibre.info , cette hausse a été réalisée de façon totalement discrète par le FAI. Pour le moment,n'a pas encore commenté cette nouvelle grille de débits. Il n'est pas impossible que ces changements de débits soient le fait de tests effectués à grande échelle.En recoupant divers témoignages, il est possible de dresser une grille des nouveaux débits constatés par les clients Orange.Livebox Zen Fibre (41,99€/mois)Livebox Play Fibre (47,99€/mois)Livebox Jet Fibre (55,99€/mois)Dans les faits, c'est l'offre Play Fibre qui bénéficie de la hausse de débit la plus importante ? 5 fois plus rapide en téléchargement. On remarquera d'ailleurs que le débit équivaut maintenant à celui de l'offre supérieure, tarifée 8€ supplémentaires. Pour ce tarif, les abonnés ont néanmoins accès à une box disposant d'un disque dur de 450 Go et des appels illimités sur les smartphones en Europe.Pour le moment, aucune information ne fait état de hausses de débit du côté de chez Sosh, l'offredu FAI français. Il faudra attendre une officialisation du côté d'Orange pour comprendre ce que le FAI souhaite réellement faire !