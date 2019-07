Canal VOD sur Freebox : achetez le disque en plus de la version numérique de vos films

Lire aussi :

Freebox Delta : notre test complet du Player

Bientôt une centaine de films disponibles en version digitale, DVD et Blu-ray

Source : Univers Freebox

vous propose désormais, lorsque vous achetez un film en version digitale via votre, de vous envoyer le DVD ou le Blu-ray et cela, avec l'aide deLorsque vous ferez l'achat de certains films depuis, il vous sera désormais proposé de recevoir égalementcorrespondant. Pour la version DVD, il vous faudra payer 1€ de plus, et pour le Blu-ray cela variera de 3 à 6€.Actuellement, ce service est proposé sur une cinquantaine de films ; il sera déployé prochainement sur une centaine de contenus.Côté logistique, tout est prévu : vous pouvez être livré directement chez vous, à l'adresse de facturation de votre box Free ou ajouter une autre adresse pour offrir le produit à un proche, par exemple. En outre, la livraison n'est pas en supplément mais