La Fibre Freebox Mini 4K à 14,99€ ou Crystal 9,99€ (jusqu'au 4/09)

Services supplémentaires

D'un accès à internet très haut débit avec la fibre optique (Fibre 1Gbit/s descendant et 200Mbit/s montant / ADSL 2+ / VDSL2 selon égibilité)

La Freebox Mini 4K ou Crystal selon l'offre choisie

Un accès aux plus de 4 millions de hotspots Free WiFi

Les appels illimités vers les fixes de plus de 110 destinations (dont la France, les DOM et l'UE)

Freebox TV avec plus de 220 chaines (dont 100 HD)

Le catalogue TV by Canal Panorama et l'accès à l'application My Canal

Jusqu'à 100€ de remboursement sur vos frais de résiliation et les mois d'abonnement restant à échoir, facturés par votre ancien opérateur

Quelles sont les conditions pour profiter de cette offre ?

a pour habitude d'organiser entre 2 et 4 ventes privées par an destinées à convaincre les non-adhérents d'essayer le fournisseur d'accès, en leur faisant souscrire une nouvelle offre Free à un prix imbattable. Aujourd'hui c'est une "double offre" en direct qui est disponible sur le site de Free.Cette fois-ci l'opérateur propose saà seulementdirectement sur leur site , un assez bon prix pour une telle gamme de service.En souscrivant à un abonnement Freebox Fibre, vous pourrez profiter :Pour profiter de cette offre promotionnelle, vous devez, ne pas être client chez Free depuis au moins 30 jours. Vous devez également avoir accès à une ligne téléphonique, même si celle-ci n'est pas active, vous situer en zone dégroupée et être éligible au service TV. À noter : Contrairement à l'offre mobile, l'offre box est soumise à un engagement minimum d'un an.Vous avez jusqu'aupour profiter de cette offre Free