"L’ingratitude est fille du bienfait" : Iliad (Free) tacle l'ARCEP qui vient de la sanctionner

Il y a cinq ans maintenant, l'ARCEP avait attribué à Free Caraïbe des fréquences dans les bandes 800 MHz, 900 MHz, 1 800 MHz, 2,1 GHz et 2,6 GHz, valant pour les territoires de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. Cette décision était alors assortie d'obligations de déploiement, de façon à couvrir la population avant le 22 novembre 2018. Ces obligations consistaient à fournir un service téléphonique et un accès mobile à très haut débit couvrant entre 30 et 75 % de la population, selon les territoires.