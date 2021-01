Bouygues Telecom s'empare d'Euro-Information Telecom (NRJ Mobile, Auchan Mobile, CDiscount Mobile...)

Le Crédit Mutuel, de son côté, se concentrera davantage sur un rôle de distributeur et touchera une plus large base de clients particuliers, professionnels et entreprises de ses réseaux. « Avec cet accord, les réseaux Crédit Mutuel et CIC poursuivront leur développement dans les télécoms, en associant le meilleur de la technologie et de la relation client » déclarent Daniel Baal, directeur général du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, et Frantz Rublé, président d'Euro-Information.