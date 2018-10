Internet hybride : un meilleur débit en combinant 4G et ADSL ?

Une technologie combinant 4G et ADSL pour des débuts jusqu'à 30 Mbps

Un procédé qui intéresse l'un des opérateurs français

Laest encore un rêve pour des millions de personnes et le déploiement de la technologie prendra probablement encore des années à couvrir la grande majorité du territoire français. C'est pour cela que des sociétés cherchent des alternatives afin d'augmenter lesen utilisant la technologie existante.C'est le cas de la société belge Tessares, qui développe une technologie appelée «». Elle repose sur le protocole Multipath TCP, actuellement en cours de standardisation par le Broadband Forum, l'association regroupant les fabricants d'équipements de télécommunications.Elle permet de cumuler le débitde sa ligne téléphonique, et le débitoffert par les antennes de son opérateur mobile. Nicolas Men, responsable marketing du projet, explique à Univers Freebox les avantages de cette solution : «» .Ce procédé peut rappeler les box 4G, qui aujourd'hui permettent aux clients disposant d'un débit médiocre de passer par le réseau mobile, plus puissant mais aussi plus instable. Avec l'«», la vitesse de téléchargement est combinée à la stabilité d'une connexion filaire.Il suffit à l'utilisateur d'installer un logiciel sur son routeur pour en bénéficier. L'opérateur doit également procéder à quelques modifications sur son réseau. L' «» devra donc être proposé et commercialisé par les opérateurs une fois la standardisation effectuée.La solution de Tessares a été déployée en Belgique, en Lituanie et aux Pays-Bas. Un opérateur français s'est déjà dit intéressé et discute avec l'entreprise, mais son nom reste encore confidentiel.