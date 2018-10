EVGA lance sa carte-mère B360 Micro Gaming

B360 Micro Gaming : une carte micro ATX bien équipée pour 119 $

Certes, le look de cette carte mère ne paie pas de mine et il en faudra peut-être un peu plus pour convaincre les possesseurs de boitier fenêtré.Un « style » sobre volontairement choisit par EVGA qui souhaitait éliminerpour offrir une plateforme solide et peu chère !C'est chose faite avec cette carte Micro ATX et son socket LGA-1151, conçue pour accueillir un processeuravec une alimentation 8 phases. Laembarque l'essentiel pour permettre aux gamers de bien s'équiper, et de jouer même aux titres les plus gourmands (bien que le chipset B360 ne permette pas l'overcloking).Côté connectique, elle embarque deux slots pour barrettes de RAM en DDR4-2667 MHz qui permettront de monter jusqu'à 32 Go, trois ports PCIe (1 x16, 1 x4 et 1 x1), enfin, six emplacement sont dédiés pour le SATA III, ainsi qu'un M.2. En audio, on trouve un contrôleur haute définition Realtek ALC888, mais aussi un amplificateur de casque compatible avec le 5.1.En ce qui concerne les ports USB, la carte est plutôt bien lotie avec un total de 5 ports USB 2.0 (1x interne, 4x externe), deux ports USB 3.1 Gen. 1 et quatre ports USB 3.1 Gen. 2 Type-A.