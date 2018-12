Biostar présente ses cartes mères professionnelles pour le minage de cryptomonnaies

2 ports PS/2 pour souris et clavier



4 ports USB 3.1



2 ports USB 2.0



1 prise HDMI (supporte des définitions jusqu'à 4096 x 2160 px)



1 port VGA (maximum 1920 x 1200 px)



1 prise RJ45 Gigabit Ethernet



3 ports audio jack

Les amateurs devont être aux anges. Les nouvelles cartes mères dévoilées parsont probablement parmi les mieux équipées du marché. Elles sont d'ailleurs les premières du marché à intégrer desIntel B360 et H370, compatibles avec les processeurs Intel Core de 8ème génération.La version Expert de la carte mère BT360-BTC est un petit monstre de puissance basé sur un chipset Intel H370. Elle embarque pas moins de 17 ports PCI-Express 3.0 - 16 emplacements PCI-E x1 et un port PCI-E x16 - et deux connecteurs d'alimentation à 24 broches. Afin d'assurer des transferts rapides, laest dotée d'un connecteur M.2 M-Key de 6 Gbps et 4 ports SATA III.Bénéficiant de l'expertise du constructeur, elle est capable de fonctionner aussi bien avec des GPU AMD que Nvidia simultanément, ce qui laisse le champ libre à de nombreuses configurations. Afin d'assister les mineurs débutants, la carte offre un BIOS configuré par défaut en Mining Mode pré-configuré avec des réglages optimaux. L'écran de POST a aussi été revu afin de vérifier rapidement l'état des GPU avant même le lancement de l'OS. Tout est fait pour maximiser le rendement dès l'installation.Le second modèle de carte mère dédié au minage présenté par Biostar est aussi le premier du marché à embarquer un chipset Intel B360 capable de supporter jusqu'à 12 GPU. Tout comme sa grande sœur, laest dotée de deux connecteurs 24 broches pour l'alimentation ainsi que d'une connectique M.2 et de 4 ports SATA III. On notera que tout comme sur le modèle Expert, le KVM est supporté.En dehors de ça, la connectique du panneau arrière est identique entre les deux cartes mères :Les prix annoncés sont respectivement de 90$ et 95$ pour les Biostar TB360-BTC Pro et Expert.