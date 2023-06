Gigabyte lance la première carte mère mini-ITX AMD A620 : mini-format et mini-prix pour l'AM5

Problème, nous l'avons dit, les cartes mères dotées de ce chipset ne sont pas faciles à trouver et, plus encore, en France, où seuls des modèles au format micro-ATX sont disponibles chez les principaux revendeurs. Il se pourrait toutefois que la situation change avec l'arrivée de l'UD A620I-AX, la première carte mère mini-ITX en chipset A620.

Conçue par Gigabyte, la carte amorce une plus large distribution du dernier chipset d'AMD et devrait autoriser davantage de variété dans l'intégration des Ryzen 7000 : des machines toujours plus compactes par exemple.