Aidé par Google Cloud, Nvidia se félicite de l'adoption de son Tesla T4

Une adoption rapide et massive

Google, un allié de poids

Il y a deux mois, Jensen Huang, PDG de Nvidia, levait le voile sur le Nvidia Tesla T4 , un nouveau processeur graphique censé offrir une puissance douze fois supérieure à celle du Tesla P4, à l'occasion de la NVIDIA's GPU Technology Conference (GTC), organisée au Japon. Fier du travail de ses équipes, M. Huang a présenté en détail son nouveau produit basé sur l'architecture Turing, et dédié aux datacenters et traitements de l'intelligence artificielle.Conçu pour accélérer les processus d'inférences grâce à une nouvelle couche logicielle baptisée « Nvidia TensorRT Hyperscale Platform », le Tesla T4 a visiblement rapidement conquis son public, puisque, a déclaré l'entreprise américaine dans un communiqué de presse officiel , bien heureuse de l'adoption massive et rapide de sa carte., a poursuivi le groupe.Déjà intégré dans 57 designs serveurs différents, le Nvidia Tesla T4 dispose également d'un allié de poids à ses côtés : Google Cloud, une plateforme de Cloud Computing créée par Google. La firme de Mountain View s'est en effet fendue d'un billet publié sur son blog , dans lequel elle annonce la disponibilité en alpha du processeur graphique de son compatriote. Une petite victoire, déjà, pour Nvidia.