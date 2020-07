Une GeForce GTX 1650 Ultra listée chez un fournisseur chinois

Fabriquée par le Chinois Galax, la carte en question est conçue autour du GPU TU106-125. Comme l'explique VideoCardz, cette déclinaison du TU106 est largement amputée et ne propose par exemple que 896 cœurs cuda. Les fréquences mémoire sont comprises entre 1 410 et 1 590 MHz et, bien sûr, il n'est pas question de retrouver des cœurs RT.

La présence de GDDR6 devrait permettre un léger gain par rapport aux GeForce GTX 1650 « de base », même s'il ne faut pas trop en espérer. Rappelons que des GeForce GTX 1650 dotée de GDDR6 sont déjà sur le marché. Il y a donc fort à parier que l'appellation « Ultra » soit trompeuse : à vérifier avec d'éventuels futurs tests.