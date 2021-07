Voici une petite RTX 3070 LHR conçue par Galax... pour les petits PC

Alors que les cartes graphiques au format ITX se font de plus en plus rares, Galax dégaine, sous l'égide de son partenaire Galakuro, quelque chose qui s'en rapproche un peu. On parle ici d'une RTX 3070 LHR ne dépassant pas les 238 mm. C'est moins que la plupart des autres RTX 3070, et c'est plus petit aussi que la RTX 3070 de référence. De quoi rentrer dans un boîtier compact mais malheureusement pas dans le dernier NUC 11 Extreme d'Intel.