Roborock S7 chute à un prix jamais vu pour les soldes Cdiscount

Pour un duo aspirateur/serpillère de choc, le Roborock S7 est dans la place ! Avec une puissance d'aspiration de 2500 Pa couplée à une pression de 600g, soyez sûr qu'il va venir à bout des tâches les plus tenaces, et que même les poils d'animaux ne lui font pas peur, notamment grâce à son bac à poussières de 470 ml ! Pensé pour s'adapter intelligemment à tous les types de sol qu'il pourrait rencontrer, le Roborock S7 détecte à merveille les tapis, se montre capable de passer la serpillère grâce à son réservoir d'eau de 300ml (sans besoin d'ajouter un produit d'entretien), et répond à tous vos besoins, même si vous n'êtes pas chez vous.