RED lance une nouvelle offre 40Go à seulement 10€/mois

Très pratique, cette offre vous permet également de profiter des appels, SMS et MMS en illimité en France métropolitaine et depuis l'UE ainsi que les DOM (hors Mayotte). Notez que vous disposez de 200 destinataires différents maximum par mois pour vos appels et SMS, et qu'une communication ne peut excéder 3h en continu. Les voyageurs apprécieront également les 7 Go de forfait internet mensuels pour rester connecté dans l'UE comme les DOM.

Avec cette offre, vous êtes éligible au réseau 4G de SFR. Gérez également votre offre grâce à l'app' RED & Moi et n'hésitez pas à contacter l'assistance en ligne en cas de besoin, toujours grâce au réseau 4G SFR. En bref, une offre complète et fiable à tarif raisonnable !