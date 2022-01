Soldes Dyson : prix cassés sur les aspirateurs Dyson V7, V10 et V15 !

Comme son nom l'indique il est particulièrement indiqué pour le nettoyage d'endroits où vivent des animaux. C'est en partie due à la présence d'une mini brosse motorisée qui passe sur les petites surfaces et décroche toutes les saletés qui s'y trouvent.

De nombreux accessoires sont fournis avec, en plus de la station de charge : il y a un embout 2-en-1 qui fait brosse et embout large, la mini brosse motorisée évoquée plus haut, un suceur long, une mini brosse douce et la tête de nettoyage à entraînement direct, la classique.

Il y a trois modes de puissance d'aspiration, avec une autonomie totale de 60 minutes sur la plus basse de celles-ci. Le collecteur a une capacité de 0,76 L afin de pouvoir aspirer plus longtemps sans aller le vider dans la poubelle. Le moteur fonctionne à 125 000 tours/minute et il faut compter 3,5h pour le charger complètement.