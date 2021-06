Soldes Fnac : l'aspirateur Dyson V8 est à un prix immanquable

Avec le V8 Absolute New Orange de Dyson, vous allez prendre du plaisir à passer l’aspirateur. Oubliez le fil trop court et le lourd aspirateur à trainer partout. L’aspirateur balai sans fil de Dyson offre un moteur numérique puissant et une aisance naturelle à l’usage.

Pour faciliter l’aspiration des grandes surfaces, il est doté d’une brosse motorisée à rouleau. Avec sa technologie cyclonique, l’aspiration est puissante et la filtration efficace retient la quasi-totalité des particules de poussière. Elles sont propulsées au fond du bac à poussière de grande contenance.

Sa batterie offre une autonomie de 7 à 40 minutes suivant le mode utilisé et l’usage ou non de la brosse motorisée. Vous pourrez l’utiliser en aspirateur à main, sans le tube, afin de nettoyer facilement les matelas, coussins et canapés de votre appartement. La tête est pivotante à 180° pour faciliter son utilisation.

Particulièrement silencieux avec seulement 78 dB pendant son utilisation, il est également assez léger avec seulement 2,63 kg sur la balance. La charge de sa batterie au complet ne nécessite que 5 heures.