Vente flash : ce PC portable Lenovo IdeaPad 3 17,3" passe à moins de 550 €

L'appareil dont il est question ici porte le nom complet de Lenovo IdeaPad 3 17ADA05. Vous aurez noté la présence du nombre « 17 » dans sa référence, qui correspond à la taille de son écran, de 17,3 pouces pour être précis. Ce dernier supporte une résolution de 1600 x 900 pixels, pour des images en HD+.

Cela donne déjà un premier indice sur la vocation de ce PC portable. Il s'avère ainsi idéal pour le télétravail, ainsi que pour le multimédia. S'il convient moins aux gamers, il sera en revanche parfait pour lire des films et des séries, ou pour une utilisation professionnelle. D'autant que les applications pourront s'exécuter rapidement, grâce à la présence d'un SSD NVMe de 500 Go.

Si l'on continue à creuser sous le capot, on constate la présence d'un processeur AMD Ryzen 3 3250U, cadencé à 2,6 GHz, et de 8 Go de RAM. Du côté de la connectique, comptez notamment sur deux ports USB 3.2, un USB 2.0 et un HDMI.