Vente flash : le PC portable Asus TUF Gaming 17.3" avec une RTX-3070 est 200€ moins cher

Il est vrai que cet ordinateur portable qui s'adresse aux gamers ne sera pas à la portée de toutes les bourses malgré la remise immédiate appliquée par Rue du Commerce. Cependant, le site français fera tout pour vous épauler durant votre achat avec la livraison gratuite à domicile et la possibilité de payer en quatre fois. Cela équivaudra à 409,20€ par échéance. Au final, vous réaliserez tout de même une économie de 200€.

Passons maintenant aux spécificités techniques de l'Asus TUF Gaming A17. Comme son nom l'indique, il est équipé d'un écran 17,3 pouces avec une définition Full HD. De quoi garantir un bel affichage sur n'importe quel contenu. La configuration de ce modèle renferme un processeur AMD Ryzen R7-5800H avec une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3070, 16 Go de RAM et une mémoire interne de 512 Go via SSD. Attention car le système d'exploitation n'est pas inclus.

Ainsi, vous pourrez faire tourner tous vos jeux, récents ou non, à fond sans jamais sacrifier les graphismes et la fluidité. Vous allez clairement en prendre plein les yeux. Vos oreilles seront également bien servies grâce au son surround virtuel 7.1 délivré par le haut-parleur embarqué.