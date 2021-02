Soldes Cdiscount : souris gaming MSI vraiment pas chère en 3ème démarque

Cette souris à seulement 18,23€ vous est proposée par Cdiscount, qui promet une livraison dans la France Métropolitaine gratuitement dès le lendemain chez vous ou en point retrait. Il est également possible de payer le produit en quatre fois, soit 4,66€ par mois. Le produit s'accompagne d'une garantie de 2 ans.

Il s'agit donc d'une souris gaming filaire fabriquée par MSI, une marque reconnue dans le domaine. Cette souris est dotée d'un capteur laser et intègre en plus des éléments habituels trois boutons programmables sur le côté gauche et deux boutons supplémentaires sous la molette.

Ses surfaces agrippantes sur les côtés lui assureront une bonne prise en main, et ses dimensions assez standards devraient correspondre à la plupart des droitiers.