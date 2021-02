Soldes Darty : cet écran PC Gamer LG 27" est en promo avant la 3ème démarque

Cet écran est donc proposé par Darty à 329,99 €, livré gratuitement dans toute la France Métropolitaine sous trois jours. Il est également possible de le retirer gratuitement dans un magasin Darty proche de chez vous. Vous pouvez payer le produit en une, trois ou quatre fois, afin d'alléger la note. L'écran s'accompagne d'une garantie de deux ans, courtoisie de Darty.

Il s'agit donc d'un écran LED/IPS QHD 27" (2560x1440) fabriqué par LG, marque renommée dans le domaine des écrans. Doté d'un taux de rafraîchissement de 144 Hz et d'un temps de réponse d'1 ms seulement, cet écran rassemble tous les arguments chocs pour les joueurs et joueuses exigeants. Il comporte également les technologies FreeSync Premium et G-Sync d'NVIDIA, permettant d'éliminer en toute fluidité les saccades et déchirures d'image. Pour ne rien rajouter, il intègre également l'HDR 10 pour assurer une qualité d'image et des contrastes de haute volée.

Niveau connectique, l'écran embarque deux sorties HDMI, un Display Port et une sortie casque, le rendant extrêmement polyvalent autant comme écran principal que secondaire, et il est même possible d'y brancher une console. La taille de la dalle assurera d'ailleurs pour ce genre d'expérience un très bon confort de jeu.