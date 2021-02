Soldes : excellente alternative à Dyson, l'aspirateur Dreame V10 est à prix cassé

Les soldes continuent chez Rakuten. Concernant notre article du jour, vous obtiendrez 9,95€ dans la cagnotte Club Rakuten une fois l'achat effectué. Cette remise sera utilisable sur un futur panier. La livraison à domicile standard est gratuite pour tout le monde et le paiement en plusieurs fois (à partir de 41,33€/mois) est possible. Vous recevrez le colis sous 3 à 6 jours ouvrés. Une garantie de deux ans est logiquement appliquée.

Cet aspirateur Dreame V10 embarque un moteur Cyclone ultra performant qui capturera toutes les poussières et particules. Avec une puissance de sortie de 140 AW et ses 100 000 tours à la seconde, autant dire tout de suite que ce dispositif ne fera pas dans la dentelle. Le bac d'une capacité de 0,5 litre est à la fois endurant et facile à vider. La prise en main est absolument optimale.

Pour ce qui est de l'autonomie à présent, la batterie embarquée pourra tenir pendant une heure avec le mode éco activé. En standard, comptez sur 30 minutes d'endurance et 10 minutes en passant à la puissance d'aspiration maximale. Au total, une seule charge peut suffire au nettoyage d'une surface avoisinant les 380 m².