Le PC portable gamer Lenovo Ideapad 15,6''FHD chute de prix avec ce code promo

Vous recherchez une machine qui offre une belle puissance, un poids raisonnable et une belle autonomie ? Nous avons le PC portable qui vous correspond et nous l’avons déniché chez Cdiscount pendant cette période de solde. Vendu normalement 749 €, l’Ideapad L340 est affiché à 640 € pendant les soldes. Et vous pouvez encore réduire ce prix avec le code TRENTEEUROS qui vous permettra de l’obtenir pour seulement 610 € !

Mais que cache-t-il pour un si petit prix ? Le L340 de Lenovo est animé par un processeur Intel Core i5-9300HF. Il dispose de 8 Go de mémoire vive DDR4 extensible à 16 Go en remplacement la barrette SO DIMM 260 broches. Le disque SSD offre une capacité de 256 Go.

Du côté affichage, Lenovo a intégré un écran de 15,6“ Full HD le tout propulsé par une carte Nvidia GeForce GTX 1650. Si ce n’est pas la dernière génération, elle propose déjà des performances élevées pour un ordinateur portable.