Soldes : ce PC portable gamer MSI GF65 Thin avec une RTX3060 est moins cher de 300€

Pour pouvoir jouer sur un ordinateur portable, il faut un bon écran et une carte graphique performante. C’est exactement ce que propose la configuration du MSI GF65. Et bonne nouvelle, Cdiscount la remise de 300 € pendant les soldes, une belle occasion pour s’offrir une machine nomade performante.

Le MSI GF65 embarque un processeur Intel Core i5 – 10200H secondé par 16 Go de mémoire vive DDR4. Celle-ci est extensible jusqu’à 64 Go en remplacent les deux barrettes de 8 Go SODIMM 260 broches à 2933 MHz. Le stockage est confié à un disque SSD de 512 Go au format PCIe M.2 pour des performances de haut vol.