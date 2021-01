Soldes Cdiscount : un PC portable Asus Vivobook vraiment moins cher !

Repartons faire un tour chez Cdiscount qui a décidément beaucoup de choses à nous montrer pour ce lancement des Soldes 2021. L'e-commerçant français assure la livraison gratuite à domicile et vous donne accès au paiement en quatre fois pour impacter votre budget le moins possible. Afin d'obtenir une réduction supplémentaire de -30€, entrez ce code au moment de valider votre achat : 30SOLDES. La garantie est valable pendant deux ans.

Cet Asus Vivobook a tout ce qu'il vous faut, à commencer par un bel écran 15 pouces avec une définition en Full HD (1920 x 1080 pixels). Un revêtement anti-éblouissement répond présent. La configuration de ce PC portable renferme un processeur Intel Core i5 (10ème génération) 1065G1 à 1 GHz, épaulé par une carte graphique Intel UHD Graphics, 8 Go de RAM et une mémoire interne de 512 Go via SSD. Un système d'exploitation Windows 10 Home est intégré.

Vous pourrez travailler dans de superbes conditions sur cette machine. Quelques jeux viendront aussi vous divertir. Ce PC est taillé pour presque tous les usages.