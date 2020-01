Micro-casque Gaming Filaire Turtle Beach Atlas à -50% pendant les soldes Fnac !

Un casque simple et puissant

Le confort au service des performances

Pour acquérir ce périphérique idéal pour jouer en multijoueur à vos jeux préférés, il faut se rendre du côté de la Fnac. L'e-commerçant français propose une nouvelle fois la livraison à domicile ainsi que le retrait en magasin gratuits. Si vous êtes pressé, nous vous conseillons d'activer l'essai gratuit de 30 jours à Fnac+ (puis 49€/an). Vous pourrez ensuite recevoir vos colis sous un seul petit jour ouvré. La garantie est bien évidemment valable pendant deux ans. Notez aussi que ce produit est "Satisfait ou remboursé" et que le retour en magasin est gratuit. Le paiement sera effectué au moment de l'expédition de l'article. Enfin, la promotion s'achèvera le 4 février 2020.Le casque gaming Atlas Three de Turtle Beach est un modèle filaire qui peut être branché sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch via la prise jack 3,5 mm de ces appareils. Il dispose d'un son Surround extrêmement puissant grâce aux grand écouteurs de 50 mm. Un microphone ultrasensible est aussi de la partie pour vous permettre de discuter avec vos amis durant une partie. Pour couper le micro, vous devrez simplement le relever. Vous avez aussi la possibilité de configurer le retour micro en écoutant votre voix grâce au casque.Vous ne ressentirez aucune douleur même après plusieurs heures d'utilisation grâce aux coussinets deux épaisseurs à mémoire de forme de ce modèle. Ils sont également parfaits si vous portez des lunettes. La solidité de cet exemplaire n'est plus à prouver puisque l'arceau a été conçu en métal solide. Il résistera donc aux chocs comme aux chutes. Évoquons maintenant l'autonomie qui s'offrira à vous via la batterie 900 mAh embarquée. Elle atteindra sans difficulté une quarantaine d'heures. Pour terminer, précisons qu'en plus du casque, la boîte renferme un câble de chargement micro USB, un câble séparateur PC et un autocollant Turtle Beach.Ce casque conçu par Turtle Beach s'adresse à tous les joueurs mais aussi à tous les budgets. Il sait se montrer performant, confortable et endurant sur le long terme. C'est le moment ou jamais d'en profiter avant mercredi prochain.