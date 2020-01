Soldes : économisez 70€ sur l'achat d'un aspirateur Dyson Cyclone V10 Motorhead

Un prix imbattable pour cet aspirateur Dyson

Facilitez-vous la vie

Si vous ne jurez que pas des produits de grandes marques et par des appareils de qualité, ce nouveau Bon Plan est fait pour vous. En effet, la prestigieuse marque anglaise Dyson met aujourd'hui en promotion un de ses articles phares, l'aspirateur balai Cyclone V10 Motorhead, et vous permet ainsi de l'acheter 70 € de moins que d'ordinaire. Un économie qui abaisse le prix de cet aspirateur aussi moderne que performant à seulement 379 € au lieu des 449 € habituels (ce qui correspond à plus de 15 % de remise). Pour profiter de cette jolie affaire, c'est sur le site de la Fnac que ça se passe !Par bonheur, cette réduction n'est pas le seul avantage que le e-commerçant français propose à ses clients. Ainsi, vous pourrez également profiter d'une livraison sécurisée totalement gratuite, ou venir chercher votre colis - là aussi gratuitement - dans le magasin le plus proche de chez vous. En outre, il vous est possible de régler votre commande en 3 ou 4 fois par carte bancaire. Un service qui, en revanche, vous demandera de dépenser quelques euros supplémentaires.L'aspirateur balai Dyson Cyclone V10 Motorhead est un appareil électroménager ultra pratique qui va révolutionner votre manière de faire le ménage. Plus besoin de se faire mal au dos en trimbalant un aspirateur traîneau aussi lourd qu'encombrant, avec votre nouvel appareil ergonomique, léger et aussi facile à utiliser qu'à ranger, faire le ménage devient vraiment (vraiment) plus facile !Le Cyclone V10 s'utilise sans problème sur toutes les surfaces (moquettes, carrelage, lino, plinthes, canapé etc.) et permet même d'aspirer sur les meubles et étagères en hauteur ou encore d'attraper les toiles d'araignée installées sur les murs et jusqu'au plafond. Son aspiration incroyablement puissante vous fera gagner un temps considérable car, avec cet appareil signé Dyson, plus besoin de passer et repasser au même endroit, le nettoyage se fait simplement en un seul geste. Avec un réservoir de 500 ml et une capacité pouvant atteindre les 60 minutes d'autonomie, vous pourrez faire le grand ménage partout dans votre intérieur en toute sérénité.Faire son ménage autrement a donc un prix et c'est un prix soldé ! Retrouvez vite cette offre sur le site de la Fnac.