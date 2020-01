Soldes Darty : Aspirateur balai Dyson Cyclone V10 à moins de 380€

La technologie Dyson au service de votre maison

Un objet à la fois puissant mais aussi léger et astucieux

Dyson est l'une des entreprises les plus respectées en matière d'aspirateurs. Le groupe industriel a développé l'aspirateur sans sac et a repoussé les limites de ce type d'appareil pour proposer des solutions toujours plus performantes, élégantes et faciles à utiliser. C'est encore le cas aujourd'hui avec le Cyclone V10 Motorhead.Cet appareil vous propose une puissance de 25,2 Volts associés à une autonomie de 60 minutes pour nettoyer l'intégralité de votre maison même dans les coins et ce très efficacement et simplement. Doté de la technologie Radial Root, les 14 cyclones Dyson peuvent faire accélérer l'air jusqu'à 330km/h afin de récupérer les plus infimes poussières et rendre votre sol impeccable. Il possède deux vitesses de fonctionnement, selon la saleté à déloger et l'état de votre maison, jusqu'à un mode Max surpuissant pour s'occuper en profondeur de votre carrelage ou votre moquette.L'appareil s'utilise sur le sol donc mais également sur les murs et les plafonds. Grâce à sa légèreté obtenue grâce à une excellente répartition du poids, vous pouvez aller déloger ces fichues toiles d'araignée nichées dans les coins de votre pièces mais également les poussières contenues dans une VMC le tout sans effort.Enfin l'appareil a été conçu pour dégager le moins de bruit possible grâce à ses déflecteurs acoustiques qui sont intégrés au moteur et attendent considérablement le bruit dégagé par l'action du moteur.Le Dyson Cyclone V10 Motorhead est un appareil brillant à tous points de vue. Et grâce à Darty il est encore plus accessible avec un prix de seulement 379€, soit 15% d'économies uniquement durant ces Soldes d'hiver. C'est le moment pour améliorer sensiblement le nettoyage de votre maison.