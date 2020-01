Casque filaire Gaming Razer Electra V2 à moins de 40€ avec les soldes Fnac

Écoutez et jouez sans vous ruiner

Un casque pour les joueurs

Cet appareil est commercialisé par la Fnac. L'enseigne française propose la livraison à domicile à partir de 2,99€. Vous pouvez aussi opter pour le retrait en magasin totalement gratuit. Les adhérents Fnac+ (essai gratuit de 30 jours puis 49€/an) recevront leur commande chez eux sous un jour ouvré. D'autres avantages sont d'actualité avec ce programme comme de nombreuses remises sur tout le site. Cet article est "Satisfait ou Remboursé" et sachez que vous aurez également la possibilité de le retourner sans frais supplémentaires en magasin s'il ne vous convient pas. Enfin, la garantie est valable pendant deux ans.Le casque gaming Razer Electra V2 peut être utilisé sur n'importe quel appareil (console de jeu, ordinateur, téléviseur, smartphone...) puisqu'il s'agit d'un modèle filaire. Il est également pourvu d'un micro rétractable amovible qui vous permettra de discuter avec vos proches et vos amis facilement. Globalement, le son surround virtuel 7.1 est excellent grâce aux haut-parleurs 40 mm de haute qualité. Les conditions seront vraiment optimales pour écouter vos musiques, films et autres jeux vidéo.En plus de ses qualités audio indéniables, le Razer Electra V2 est doté d'une construction des plus robustes. Il saura se montrer très résistant grâce à son cadre en aluminium flexible mais aussi léger. Le confort est également au rendez-vous via le repose-tête. L'écoute prolongée se fera dans les meilleures conditions possibles. Bref, autant au niveau de ses performances que de sa construction globale, ce casque assure !Voilà un produit qui vaut la peine d'être acheté et qui conviendra à chaque utilisateur. Durant les soldes, le rapport qualité / prix est excellent et nous vous encourageons à faire le nécessaire avant que les stocks ne soient épuisés.