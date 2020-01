Soldes Cdiscount : PC Portable Gamer Omen 15.6" (i5-9300H - GTX1650) à 699€ au lieu de 999€

À vous de jouer !

L'ordinateur qu'il vous faut

Cette vente à perte a été mise en ligne par le site bordelais Cdiscount. Vous pourrez donc sélectionner le paiement en quatre fois, soit 179,17€ au moment de l'achat puis 179,16€ par mensualité. En ce qui concerne la livraison à domicile, elle vous sera facturée 6,99€. Vous avez aussi la possibilité de récupérer le colis en point retrait gratuitement. De leur côté, les adhérents au service Cdiscount à volonté peuvent bénéficier de la livraison gratuite sous un jour ouvré. N'oubliez pas d'activer votre essai gratuit (puis 29€ la première année) pour en profiter. La garantie pièces, main d'œuvre et déplacement est valable pendant deux ans. Cdiscount propose aussi une assurance supplémentaire casse + vol à 69,99€ pour un an et 89,99€ pour deux ans.Le PC portable concerné par cette promotion est équipe d'un écran 15,6 pouces avec une définition Full HD. En ce qui concerne sa configuration, il embarque un processeur Intel Core i5 (9ème génération) 9300H / 2.4 GHz, une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1650, 8 Go de RAM et un SSD de 128 Go couplé à un disque dur 1 To. Le système d'exploitation est Windows 10 Édition Familiale 64 bits. Cet ordinateur est vraiment pensé pour le gaming puisqu'il pourra faire tourner la plupart des jeux sans la moindre difficulté. Il est également compatible avec la réalité virtuelle.Évoquons les différentes interfaces embarquées. Ce PC portable HP embarque trois ports USB 3.1, un USB-C 3.1 Gen 2 / DisplayPort 1.4 (Sleep & Charge), un port Ethernet, une prise combo casque/microphone, une entrée microphone et un Mini DisplayPort. Vous pourrez vraiment tout faire avec ce modèle qui s'adaptera à vos besoins. Il profite même d'un système de refroidissement optimal grâce à des ventilateurs performants. Les longues sessions de jeu n'affecteront pas ses capacités.Cet ordinateur portable fabriqué par HP a tout pour plaire. Il est performant, facile à utiliser et très endurant. S'il est avant tout destiné aux utilisateurs qui jouent beaucoup, il est également idéal pour réaliser des taches plus classiques comme surfer sur le web ou regarder des vidéos. N'hésitez pas plus longtemps !