🔥 Soldes Cdiscount : PC portable Gamer Asus 15.6" à 619€ au lieu de 699€

PC portable Gamer Asus FX570ZD-DM188T en soldes

Ecran de 15,6", 8 Go RAM, 512 Go SSD,... tout ce qu'il faut savoir sur les caractéristiques du PC portable

Retrouvez tous les bons plans Cdiscount pour lesVous avez donc jusqu'à la fin des soldes estivales (soit le 6 août 2019) pour bénéficier d'une remise immédiate de 80 euros sur le site Cdiscount pour leVendu normalement à 699 euros, le produit voit son prix baisser à 619 euros (ou près de 635 euros si vous choisissez le paiement en 4 mensualités). L'appareil est garanti 2 ans (pièces, main d'oeuvre et déplacement).Il n'y a aucuns frais de port supplémentaires si la livraison gratuite en point relais a été choisie.Idéal pour les gamers, leest équipé d'un processeur AMD Ryzen 5 2500U cadencé à 2 GHz, d'un écran Full HD de 15,6 pouces (avec une résolution de 1920 x 1080), de 8 Go de RAM, d'un SSD de 512 Go, d'une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1050 / AMD Radeon Vega 8 et du système d'exploitation Windows 10 Edition Familiale 64 bits.Enfin, pour la connectique, on retrouve une prise combo casque/microphone, un port HDMI, un port LAN, 2 ports USB 2.0, un port USB 3.0 et un port USB-C 3.1 Gen 1.