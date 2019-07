🔥 Soldes Cdiscount : Aspirateur Dyson V7 Motorhead + pack 4 accessoires à 299€

4 accessoires offerts pour l'achat du Dyson V7 Motorhead

Dyson V7 Motorhead : ses caractéristiques

Retrouvez tous les bons plans Cdiscount pour lesVous avez donc jusqu'à ce lundi 22 juillet 2019 à 9 heures précises pour acheter l'aspirateur V7 Motorhead de Dyson avec son lot de 4 accessoires chez Cdiscount. Le site marchand français permet à ses membres d'acquérir l'appareil et ses accessoires pour seulement 299 euros (à noter que le prix peut baisser par le biais d'une offre spéciale mise à disposition par Cdiscount). La livraison du produit est gratuite en point retrait et le site-commerce propose aussi de payer l'ensemble en 4 fois, soit 4 mensualités de 76,79 euros chacune.Pour information, les outils et les accessoires inclus sont les suivants : brosse motorisée à entraînement direct, accessoire combiné et long suceur, station murale de chargement, brosse douce pour les surfaces délicates, rallonge flexible pour atteindre les moindres recoins et brosse spéciale pour matelas.Après avoir évoqué la vente flash du Dyson V7 Motorhead, passons désormais aux caractéristiques de l'aspirateur sans sac. D'une puissance électrique de 100 Watts, l'aspirateur dispose notamment d'un collecteur de poussières d'une capacité de 0,54 litre ; d'un mode de nettoyage sec, polyvalent et équilibré (pour un nettoyage aisé du sol au plafond), d'un niveau sonore de 73 dB, d'une autonomie de 30 minutes et d'un filtre HEPA multicyclonique en mousse.Le Dyson V7 Motorhead vous intéresse ? Alors ne tardez pas et cliquez sur le lien ci-après.