🔥 Soldes Cdiscount : PC Gamer - Ryzen 7 2700 - GTX 1060 à 849€ au lieu de 1249€

Retrouvez tous les bons plans Cdiscount pour lesAssemblé par Megaport, ce PC contient tous les composants nécessaires pour jouer sans problèmes à tous vos jeux préférés. Puissant, rapide et fonctionnel, il embarque notamment un processeur Ryzen 7 2700 octa-core cadencé à 3.2 GHz, une valeur qu'il est d'ailleurs possible de pousser jusqu'à 4.1 GHz grâce au mode Turbo Core.Concernant la carte graphique, on retrouve évidemment le modèle GTX 1060 6Go DDR5 de chez Nvidia, un GPU qui a largement fait ses preuves et qui vous apportera de hautes performances graphiques pour le gaming, ainsi que pour la réalité virtuelle. Ce PC résolument taillé pour le gaming est également équipé de 16 Go de RAM DDR4, cadencé à 2400 MHz, ce qui vous assurera une réactivité parfaite autant sur des jeux en 4K qu'en bureautique, ou en utilisant des logiciels gourmands en ressources comme ceux de montage vidéo ou de retouche photo.Enfin, du côté de la carte mère, on retrouve un modèle plus que convenable pour profiter d'une configuration performante puisqu'il s'agit de l'Asus Prime B450M-K au format Micro-ATX.Le PC Megaport n'attend plus que vous pour être démarré et commencer à exceller ! Outre les composants que nous venons de citer, il contient également deux espaces de stockage avec un disque dur SSD d'une capacité de 480 Go, parfaits pour y installer vos jeux, ainsi que disque dur HDD de 1000 Go qui sera quant à lui idéal pour stocker tous vos documents. L'adaptateur Wi-Fi n'a lui aussi pas été oublié et vous pourrez profiter sans souci d'une connexion sans fil avec cet ordinateur.Pour couronner le tout, Megaport a choisi un boitier Azza Inferno 310 pour assembler ce PC, un boitier fenêtré au design gamer assumé du plus bel effet ! Enfin, Windows 10 64 Bits en édition familiale vous est fourni avec ce PC.Disponible actuellement à 849€ au lieu de 1249€, ce PC gamer Megaport bénéficie d'une garantie de deux ans et vous sera expédié gratuitement !