🔥 Soldes Apple : iPhone, Macbook, Airpods, toutes les meilleures promos !

Des offres promo exceptionnelles sur les derniers produits de la gamme

Les produits Apple sont excellents, mais rarement bon marché

Retrouvez tous les bons plans Cdiscount pour lesOn commence cette sélection par l'iPhone Xr, dans sa version Bleue. Possédant 64 Go de stockage, le smartphone est l'entrée de gamme d'Apple pour cette année 2019. Mais la marque propose l'essentiel de ses dernières fonctionnalisés avec en premier lieu son système de reconnaissance faciale FaceID, qui à la fois permet l'authentification par le visage, mais également la création d'avatars animés, les Memojis, pour égayer vos conversations.Avec son écran LCD et bord à bord de 6,1 pouces et son processeur A12 Bionic, vous pouvez profiter de vos derniers jeux en 3D ou de vos vidéos en Full HD sans aucune perte de performances. Il bénéficie également de la recharge sans-fil par induction pour rapidement regagner un peu de batterie sans avoir à le brancher à une prise électrique.Un autre iPhone à prix réduit durant ces Soldes d'été avec l'iPhone 8, dans son coloris gris sidéral. Le smartphone date de 2017 mais reste encore aujourd'hui un appareil solide aux performances plus que suffisantes et capable de faire tourner l'ensemble des applications de l'App Store sans sourciller.Il bénéficie d'un écran LCD 4,7 pouces qui fera plaisir aux amateurs de petits formats et conserve son capteur TouchID qui a fait ses preuves durant tant d'années. A l'intérieur une puce A11 Bionic et son capteur photo principal de 12 mégapixels pour des photos de très haute tenue, avec une excellente restitution des couleurs, sans saturation. Ce dernier bénéficie enfin également de la recharge sans-fil.Passons aux AirPods, et est-il encore besoin de présenter ces écouteurs sans-fil qui se retrouvent dans les oreilles de millions d'utilisateurs depuis plusieurs années. Avec les AirPods, Apple a lancé la mode des écouteurs vraiment sans-fil, qui ont pu être moqués à leur présentation mais qui sont désormais une référence pour leur facilité d'utilisation et leur praticité au quotidien.Les AirPods offrent une autonomie de 5 heures d'écoute de musique et de 2 heures en communication. La boite de chargement permet d'augmenter l'autonomie à 24 heures en audio et 11 heures en appel. Les placer dans leur étui 15 minutes offrent 3 heures d'écoute supplémentaires pour éviter tout problème de charge durant vos longs trajets.Enfin, et l'on a parfois tendance à l'oublier, Apple est avant tout un fabriquant d'ordinateurs et le prouve avec le MacBook Air 13,3 pouces. Cet ordinateur a défini la catégorie des ultra-portables, avec un poids de seulement 1,35 kg pour une épaisseur d'1,7 cm.A l'intérieur un processeur Intel Core i5 et 8 Go de RAM assurent une utilisation fluide et rapide dans les différents logiciels que vous utilisez au quotidien. L'écran LCD possède une résolution de 1440 x 900 pixels et il intègre également une caméra frontale 720p pour vos appels vidéos avec FaceTime ou encore Skype. Le stockage est quant à lui de 128 Go pour y déposer vos documents et fichiers média. macOS Mojave, la dernière version du système d'exploitation d'Apple est évidemment embarqué ainsi que différents logiciels de bureautique et de création.Les appareils Apple sont parmi les plus populaires au monde. iPhone, iPad ou encore MacBook sont aujourd'hui des références de leur catégories respectives, à la fois pour leurs performances, leur facilité d'utilisation mais également leur design très épuré et élégant.Mais ils sont aussi très onéreux, les prix pratiqués par la marque sont souvent bien plus importants que ceux des concurrents ce qui constitue un frein pour bon nombre de consommateurs. Heureusement, les Soldes 2019 ont débuté et grâce à Cdiscount, vous pourrez à cette occasion faire des économies non négligeables sur un grand nombre de produits Apple.N'hésitez pas davantage et profitez de ces rares réductions sur un grand nombre de produits Apple. Ces derniers étant très performants de nombreuses années, ce seront les meilleurs affaires que vous pourrez faire durant cet été !