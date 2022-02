Ce code promo fait chuter le prix de l'aspirateur Roborock S7

Cette année encore, le Roborock S7 s'impose comme l'un des aspirateurs robots les plus performants du marché. Et pour cause, il a toute une palette à sa disposition pour vous ravir. Commençons par le nettoyage des poussières, car, grâce à une aspiration de 2500 Pa idéale couplée à une pression de 600g, le résultat est net. Tapis, moquette, parquet, carrelage, il s'adapte à votre lieu de vie ! A noter que la brosse en caoutchouc intégrée est bien pratique pour aspirer les cheveux et les poils d'animaux sans risquer un emmêlement.

De même, grâce à la serpillère intégrée et au réservoir d'eau de 300ml, une belle capacité est assurée au Roborock S7 : même les taches de café ou les traces de pas boueuses ne lui feront pas défaut. Il ne vous reste qu'à planifier le nettoyage par le biais de votre smartphone ! Ainsi, directement sur l'app' dédiée, choisissez les pièces à éviter, si la cuisine nécessite un passage de la serpillère, etc. C'est d'autant plus pratique que vous pouvez planifier le ménage à distance, et par exemple apprécier le travail de votre Roborock S7 un fois rentré du travail ! Depuis chez vous, vous pouvez également le diriger à la voix si vous disposer du Google Assistant ou d'Alexa.